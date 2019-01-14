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Штурм и депортация: ветеран АТО озвучил жесткий план для Донбасса

понедельник, 14 января 2019, 09:29

Оккупированные районы Донбасса необходимо брать штурмом, а всех сторонников сепаратистов – депортировать

Об этом ветеран АТО Виталий Аверин заявил в эфире ObozTV.

По его словам, минские соглашения и перемирия с боевиками не дадут никакого результата.

"Надо заканчивать уже эту войну. А то, что скажут, что русские опять вклинятся и не получится... Да получится! У нас армия сильная", – заверил Аверин.

Также он считает, что после победы сторонников "русского мира" нужно депортировать.

"Те люди, которые там находятся, их надо отправлять... да хоть на Мадагаскар. Потому что правильно говорил мой командир, который сам из Донецка: вот он придет в какое-то заведение, уже у себя дома, в Донецке, а за соседним столиком будет сидеть этот ополченец, или фанат "русского мира", – говорит ветеран.

Напомним, о других вариантах решения конфликта на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Миротворцев не будет: как Украине дожать Путина по важнейшему вопросу на Донбассе.

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