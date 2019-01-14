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Убивала на глазах у детей: под Днепром вынесли приговор пенсионерке-живодерке

понедельник, 14 января 2019, 13:56

Софиевский районный суд Днепропетровской области приговорил к условному сроку пенсионерку, которая на глазах у детей убивала бездомных собак.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

60-летняя гражданка была признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

Трагедия разыгралась в августе 2018 года в селе Девладово Софиевского района.

По данным правоохранителей, указанная гражданка поместила бездомную собаку в полиэтиленовый мешок и, не реагируя на просьбы детей и взрослых прекратить преступные действия, нанесла не менее 5 ударов мешком о бетонное покрытие дороги, нанеся животному несовместимые с жизнью телесные повреждения, после чего выбросила ее в яму с мусором.

Через несколько дней обвиняемая повторно совершила умышленное преступление в отношении еще одной бездомной собаки, избив ее до смерти лопатой.

Отмечается, что подсудимая признала свою вину полностью. Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако на основании ст.75 УК Украины ее освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом поймали парочку особо жестоких живодеров, до смерти пытавших животных.

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