В Харькове напали на главу топ-компании: он в тяжелом состоянии

Вечером в субботу, 12 января, было совершено нападение на заместителя генерального директора по экономике и инвестициям АО"Харьковоблэнерго" Дмитрия Исаева.

Об этом сообщает "KHARKIV Today".

Как отмечается, двое нападавших в масках дожидались его у лифта в доме по улице Танкопия. Нападение произошло около 16:20.

"Он возвращался домой. Когда вышел из лифта, на него напали - предварительно, два человека в масках", - сообщил начальник управления информационной политики и работы с потребителями "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

Один из нападавших ударил Дмитрия Исаева кирпичом по голове, второй нанес несколько ударов ножом. Пострадавшего увезли в больницу с места нападения, несколько часов длилась операция. Его состояние оценивается как тяжелое.

По словам Владимира Скичко, угроз Дмитрию Исаеву накануне не поступало.

Как стало известно журналистам из источников в правоохранительных органах, есть версия, что Дмитрия Исаева спутали с другим человеком во время нападения. В этом же доме проживает человек, которому уже поступали угрозы и, кроме того, не один раз жгли автомобили.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР с пометкой "покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Следственные действия продолжаются, сообщили в полиции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", под Киевом двое неизвестных убили ножом 53-летнего мужчину.