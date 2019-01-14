В Киеве горит Печерская Лавра: первые подробности и видео

В понедельник, 14 января, в Киеве произошел пожар в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщает пользователь сети киевлянин Юрий Лашкай на своей странице в Facebook.

"Горит Киево-Печерская Лавра. Совсем не похоже на дым над Сикстинской капеллой", - написал он и опубликовал видео в социальной сети.

На записи видно, что церковь окутал густой белый дым, который распространяется по территории.

Как информирует "Апостроф", в сторону Киево-Печерской Лавры уже поехали пожарные.

Ранее "Апостроф" сообщал, в Киеве в Оболонском районе загорелись сразу три этажа многоэтажного жилого здания. Стало известно, что возгорание произошло в квартире на 4 этаже, что на Зои Гайдай, 10А.