В Киеве горит Печерская Лавра: первые подробности и видео

В понедельник, 14 января, в Киеве произошел пожар в Киево-Печерской Лавре.
Об этом сообщает пользователь сети киевлянин Юрий Лашкай на своей странице в Facebook.
"Горит Киево-Печерская Лавра. Совсем не похоже на дым над Сикстинской капеллой", - написал он и опубликовал видео в социальной сети.
На записи видно, что церковь окутал густой белый дым, который распространяется по территории.
Как информирует "Апостроф", в сторону Киево-Печерской Лавры уже поехали пожарные.
Ранее "Апостроф" сообщал, в Киеве в Оболонском районе загорелись сразу три этажа многоэтажного жилого здания. Стало известно, что возгорание произошло в квартире на 4 этаже, что на Зои Гайдай, 10А.