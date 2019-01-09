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В Киеве загорелись сразу три этажа многоэтажки: фото с места ЧП

среда, 09 января 2019, 20:56

В Киеве в Оболонском районе загорелись сразу три этажа многоэтажного жилого здания.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Возгорание произошло в квартире на 4 этаже, что на Зои Гайдай, 10А. Ликвидировали пламя бойцы ГСЧС, информация о пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.

Ранее в Киеве вспыхнула многоэтажка в Деснянском районе Киева, на проспекте Маяковского, 20.

Напомним, 18 декабря 2018 года в Деснянском районе Киева случился серьезный пожар на 5-этаже жилого дома. Как утверждали очевидцы, внутри квартиры находился ребенок-инвалид и две собаки. Всех удалось спасти.

Кроме того, как сообщал "Апостроф", 19 декабря в одной из школ в Дарницком районе Киева во время уроков начался пожар. Детей из учебного заведения эвакуировали.

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