Во Львове нашли тело 21-летнего менеджера известного PR-агентства Киева: подробности трагедии

В квартире во Львове обнаружили четверых человек, двое из которых были мертвы, а других госпитализировали. Среди погибших оказалась 21-летняя девушка из Киева, PR-менеджер "Певческого поля" Анастасия Барсук.

Об этом сообщает коллега погибшей Анастасия Браткова на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла 11 января во львовской квартире по улице Дорошенко. Компания из Киева, двое парней и двое девушек, приехала во Львов 10 января и заселились в арендованную квартиру. На следующий день парня и девушку нашли мертвыми, еще одну пару госпитализировали в больницу с диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести".

"Приехав на место гибели своей дочери, родители Насти увидели следующую картину: старая печка с камином, к которой подведен газ, стоит обычный кран и самодельная горелка на кирпиче, дверей у камина нет, а трубы связаны воедино с вентиляцией… Следствие уже идет. Родителям пытаются доказать, что дети самостоятельно пытались разжечь камин, от чего и погибли. Но Настю нашли погибшей в душе, а ее парня - в комнате на диване. Камин был не тронут", - говорится в посте.

14 января Анастасию Барсук похоронили в родном городе Глухов Сумской области. Родственники и коллеги просят помощи, чтобы придать огласке данной трагедии и в дальнейшем не допустить подобного.

Как сообщал "Апостроф", 9 января в Киеве по адресу улица Большая Житомирская, 24 обнаружили тело подростка. Предварительно, он совершил суицид.