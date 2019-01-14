РУС. | УКР.

понедельник, 14 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 января

23:51
Все фейк: в сети смеются над истинной "сутью" ЛДНР
23:32
Бригада 200: в сети озвучили масштабные декабрьские потери боевиков на Донбассе
23:17
В сети опознали фрацузского десантника, воевавшего за боевиков на Донбассе: фото
23:04
​Жестокое убийство мэра в Польше: на улицы вышли десятки тысяч людей, фото и видео
22:50
Во Львове нашли тело 21-летнего менеджера известного PR-агентства Киева: подробности трагедии
22:21
Путина обидели! В России подали безумный иск против Дудя и Ивлеевой
21:56
​Вселенский патриархат обнародовал текст томоса для ПЦУ на украинском языке: документ
21:40
С борта иностранного судна в океане пропал украинский моряк: опубликовано фото
21:21
Клевета и обман: Патриарх Иерусалима опроверг информацию о противодействии Тимошенко получению Томоса
21:00
Пожар на территории Лавры в Киеве: в сети показали видео с высоты
20:30
Ела очень много: Тодоренко рассказала, сколько прибавила в весе за время беременности
20:27
В Германии лавина завалила отель: опубликовано видео
Все новости

Во Львове нашли тело 21-летнего менеджера известного PR-агентства Киева: подробности трагедии

понедельник, 14 января 2019, 22:50

В квартире во Львове обнаружили четверых человек, двое из которых были мертвы, а других госпитализировали. Среди погибших оказалась 21-летняя девушка из Киева, PR-менеджер "Певческого поля" Анастасия Барсук.

Об этом сообщает коллега погибшей Анастасия Браткова на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла 11 января во львовской квартире по улице Дорошенко. Компания из Киева, двое парней и двое девушек, приехала во Львов 10 января и заселились в арендованную квартиру. На следующий день парня и девушку нашли мертвыми, еще одну пару госпитализировали в больницу с диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести".

"Приехав на место гибели своей дочери, родители Насти увидели следующую картину: старая печка с камином, к которой подведен газ, стоит обычный кран и самодельная горелка на кирпиче, дверей у камина нет, а трубы связаны воедино с вентиляцией… Следствие уже идет. Родителям пытаются доказать, что дети самостоятельно пытались разжечь камин, от чего и погибли. Но Настю нашли погибшей в душе, а ее парня - в комнате на диване. Камин был не тронут", - говорится в посте.

14 января Анастасию Барсук похоронили в родном городе Глухов Сумской области. Родственники и коллеги просят помощи, чтобы придать огласке данной трагедии и в дальнейшем не допустить подобного.

Как сообщал "Апостроф", 9 января в Киеве по адресу улица Большая Житомирская, 24 обнаружили тело подростка. Предварительно, он совершил суицид.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: