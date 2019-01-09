В Киеве нашли мертвым школьника, пропавшего на Рождество: фото и видео

В среду, 9 января, в Киеве по адресу улица Большая Житомирская, 24 обнаружили тело подростка. Предварительно, он совершил суицид.

Трагическое происшествие случилось около 13:45, сообщает Информатор.

Погибшим оказался 15-летний Роман Сухачев, который ушел из дома на Рождество и пропал. По словам очевидцев, они увидели тело мальчика на земле и открытое окно на 5 этаже бизнес-центра "Панорама".

Прибывшая бригада медиков констатировала смерть. На место приехали родители мальчика, которые опознали его.

На месте происшествия работала следственно оперативная группа, детали происшествия выясняются.

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