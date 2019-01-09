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В Киеве нашли мертвым школьника, пропавшего на Рождество: фото и видео

среда, 09 января 2019, 18:06

В среду, 9 января, в Киеве по адресу улица Большая Житомирская, 24 обнаружили тело подростка. Предварительно, он совершил суицид.

Трагическое происшествие случилось около 13:45, сообщает Информатор.

Погибшим оказался 15-летний Роман Сухачев, который ушел из дома на Рождество и пропал. По словам очевидцев, они увидели тело мальчика на земле и открытое окно на 5 этаже бизнес-центра "Панорама".

Прибывшая бригада медиков констатировала смерть. На место приехали родители мальчика, которые опознали его.

На месте происшествия работала следственно оперативная группа, детали происшествия выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны подробности страшного самоубийства матери с ребенком в Кривом Роге.

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Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев, суицид

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