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​Даешь паспорта РФ: оккупанты запустили новую пропаганду на Донбасс

вторник, 15 января 2019, 01:37

Оккупанты обещают местному населению, что уже вскоре гражданам ЛДНР начнут выдавать паспорта РФ.

О новом вбросе дезинформации сообщила группа "Информационный сопротивление".

Недавно боевики собрали руководителей "народной милиции ЛНР" на совещание, во время которой сообщили о "планы" России принять в свой состав оккупированных территориях.

Якобы российский президент Владимир Путин собирается подписать указ, по которому все люди с паспортами "ЛНР" и "ДНР" смогут получить документ гражданина РФ.

Оккупанты сообщили, что для этого нужно будет подать документы по месту жительства, а потом забрать новый паспорт на территории России.

При этом информация была подана так, что решение законодательно "принять" оккупированные территории уже якобы принято Кремлем.

Как сообщал "Апостроф", министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не собирается признавать так называемые ДНР и ЛНР.

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