Еще один раненый: стало известно о новых провокациях боевиков на Донбассе

За пятницу, 15 января, боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из гранатометов в районе поселка Славное, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" из автоматических гранатометов вблизи поселка Новоалександровка. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее ветеран АТО озвучил жесткий план для Донбасса. О других вариантах решения конфликта на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Миротворцев не будет: как Украине дожать Путина по важнейшему вопросу на Донбассе.