Под Винницей произошло масштабное смертельное ДТП: фото и видео с места трагедии

В понедельник, 14 января, в Винницкой области произошла масштабная авария, в которой пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП случилось на автодороге Стрый-Кировоград-Знаменка около 13:30. Там столкнулись три автомобиля - грузовик Mercedes, ВАЗ и бензовоз MAN.

По предварительным данным, 46-летний водитель Mercedes, житель Одесской области, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя транспортными средствами.

Вследствие аварии водитель Mercedes получил серьезные травмы, в результате которых скончался на месте. Также пострадали 47-летний водитель ВАЗ, его 46-летняя пассажирка и 50-летний водитель бензовоза. Они все жители Калиновского района, их госпитализировали.

Правоохранители несколько часов работали на месте ДТП. Пострадавшие автомобили поместили на штрафплощадку. Кроме этого следствием начато уголовное производство по части 2 ствтьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет заключения.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в Винницкой области перевернулась цистерна с бензином, задев легковушку. В результате ДТП один человек погиб, еще трое ранены.