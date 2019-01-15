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​Убийство Гандзюк: активисты выдвинули ГПУ серьезную претензию

вторник, 15 января 2019, 11:34

Генеральная прокуратура Украины до сих пор не объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщают активисты организации "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

"Праздники уже закончились и работать снова можно. Только если вы не правоохранитель. Потому что они работать, кажется, не собираются вовсе", - говорится в сообщении.

Активисты напомнили, что более месяца назад генпрокурор Юрий Луценко заявил о розыске Левина. По его словам, организатору нападения на Гандзюк объявили о подозрении и "делают все, чтобы задержать его по международным поручениям".

"Но согласно нашей информации, в розыск Левина/Москаленко так и не подали. Возможно, "делаем все", — это значительно меньше, чем даже мы ожидали от правоохранительной системы", - добавили активисты.

Как сообщал "Апостроф", одесский активист Сергей Стерненко привел около десятка фактов, указывающих на бездействие властей в поисках убийц активистов и ложность заявлений Нацполиции.

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