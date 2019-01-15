​Убийство Гандзюк: активисты выдвинули ГПУ серьезную претензию

Генеральная прокуратура Украины до сих пор не объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Об этом сообщают активисты организации "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.
"Праздники уже закончились и работать снова можно. Только если вы не правоохранитель. Потому что они работать, кажется, не собираются вовсе", - говорится в сообщении.
Активисты напомнили, что более месяца назад генпрокурор Юрий Луценко заявил о розыске Левина. По его словам, организатору нападения на Гандзюк объявили о подозрении и "делают все, чтобы задержать его по международным поручениям".
"Но согласно нашей информации, в розыск Левина/Москаленко так и не подали. Возможно, "делаем все", — это значительно меньше, чем даже мы ожидали от правоохранительной системы", - добавили активисты.
Как сообщал "Апостроф", одесский активист Сергей Стерненко привел около десятка фактов, указывающих на бездействие властей в поисках убийц активистов и ложность заявлений Нацполиции.