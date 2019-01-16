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Барабанщик известной группы покончил с собой в прямом эфире, сняв все на видео

среда, 16 января 2019, 19:35

Барабанщик рок-группы Razorback Брайан Веласко совершил самоубийство в прямом эфире.

Видео было опубликовано на Facebook, однако вскоре было удалено.

41-летний Веласко попрощался с друзьями и родителями, после чего выпрыгнул с 34 этажа.

Трагедия произошла в столице Филиппин, Маниле.

Перед смертью музыкант произнес на камеру "Теперь я собираюсь уходить".

По информации местной полиции, тело Веласко было обнаружено утром 16 января, в 9:45 по местному времени.

В сети поднялась кампания, участники которой просят не репостить и не публиковать видео самоубийства Веласко, а на Youtube их оперативно удаляют.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 декабря в столице России Москве покончил жизнь самоубийством миллиардер и политик-соратник президента РФ Владимира Путина Валерий Воробьев.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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