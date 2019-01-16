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Под Одессой совершил самоубийство водитель, сбивший двух девочек: фото ДТП

среда, 16 января 2019, 14:50

Водитель «Волги», который вчера в селе Боково Любашевского района Одесской области совершил наезд на двух девочек в 13 и 15 лет, свел счеты с жизнью.

Его в хозпостройке совместного домовладения обнаружили родственники, сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу ГУНП. Погибший — 46-летний житель этого же села. Родственники утверждают, что накануне он рассказал о наезде на девушек и озвучил желание покончить жизнь самоубийством.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство», — заключили в полиции.

У пострадавших девочек предварительно диагностировали перелом бедра и растяжение голеностопа.

По ч. 1 ст. 286 УК водителю грозило наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет; до шести месяцев ареста или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее полиция сообщала, что ДТП произошло на скользкой неосвещенной дороге. Девочки шли по ходу движения транспорта.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом мать с ребенком чудом выжили, попав под колеса машины.

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