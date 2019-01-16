Под Одессой совершил самоубийство водитель, сбивший двух девочек: фото ДТП

Водитель «Волги», который вчера в селе Боково Любашевского района Одесской области совершил наезд на двух девочек в 13 и 15 лет, свел счеты с жизнью.

Его в хозпостройке совместного домовладения обнаружили родственники, сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу ГУНП. Погибший — 46-летний житель этого же села. Родственники утверждают, что накануне он рассказал о наезде на девушек и озвучил желание покончить жизнь самоубийством.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство», — заключили в полиции.

У пострадавших девочек предварительно диагностировали перелом бедра и растяжение голеностопа.

По ч. 1 ст. 286 УК водителю грозило наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет; до шести месяцев ареста или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее полиция сообщала, что ДТП произошло на скользкой неосвещенной дороге. Девочки шли по ходу движения транспорта.

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