Под Киевом мама с ребенком чудом выжили, попав под колеса авто: видео

Во вторник, 15 января, в городе Вишневое (Киевская область) женщина с ребенком чудом выжили, попав под колеса автомобиля.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя видео с места ЧП.

"Сегодня утром прямо на пешеходном переходе в городе Вишневое водитель ВАЗ сбил маму с ребенком. К счастью, все живы. Помощь оказывали медицинские работники. Состояние пострадавших на текущий момент устанавливается", - говорится в сообщении.

На видео видно как женщина с ребенком пытаются перейти оживленную часть дороги по пешеходному переходу, как их сбивает машина. Удар был такой силы, что пешеходов разбросало по дороге.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом пьяный водитель с "раздвоением личности" устроил двойное ДТП.