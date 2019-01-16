Позывной "Саид": опубликованы фото и фамилия бойца ВСУ, погибшего на Донбассе

В понедельник, 14 января, в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий 72-й ОМБр им. Красных Запорожцев Николай Семенюк (Саид).

Его фото опубликовали на странице бригады в Facebook.

"Николай воевал с 2014 года. Вместе с боевыми побратимами мужественно и с честью выполнял боевые задачи во Старогнатовке, Авдеевке и на Светлодарской дуге", - говорится в сообщении.

Военные пишут, что он всегда был душой коллектива, всегда мог найти нужные слова поддержки, хорошо знал и умело выполнял свои обязанности. Он родился в Винницкой области 28 ноября 1973 года. Без отца остались двое детей.

Как сообщал "Апостроф", 13 января российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.