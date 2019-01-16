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В Киеве поставили на место нападавших на людей подростков: опубликовано видео

среда, 16 января 2019, 22:27

Подростки, которые толпой избивали людей в Киеве у ТЦ "Гулливер", извинились за свои действия и пообещали больше никого не трогать.

Видео с извинениями опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается в комментарии к видео, подростков нашли участники "одной околофутбольной организации" и, как можно увидеть на записи, провели с ними "разъяснительную работу".

На видео подростки также говорят, что "не имеют отношения к правому движению". Кроме того, им закрыт вход "на сектор" (сектор на стадионе для футбольных ультрас, – прим. ред.). В ТЦ "Гулливер" подростки пообещали отныне заходить "раз в неделю на час с девушкой".

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве толпа подростков едва не до смерти избила мужчину без видимой на то причины. Как позже выяснилось, такие ситуации у ТЦ "Гулливер" с их участием повторялись и ранее. Подростки в своих никнеймах в соцсетях использовали цифры 1927 (год основания ФК "Динамо") и 1488 (кодовое обозначение нацистских слоганов).

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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