В Киеве толпа подростков зверски избила мужчину: опубликованы фото и видео расправы

В Киеве толпа подростков едва не до смерти избила мужчину в метро без видимой на то причины.

Об этом вопиющем случае рассказала Илона Силенко в Facebook, опубликовав фото и видео ЧП.

"Примерно в 20:00 - 20:10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног начали зверски избивать его ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня. Я вызвала полицию. Они убежали, но на станции метро мы снова встретились и благодаря мужчине задержали нескольких", - написала она.

Женщину поразило, насколько могут быть жестокими девочки.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Херсоном зверски избили 12-летнего школьника.