В Киеве идут обыски у адвоката российского пропагандиста Вышинского: в ГПУ назвали реальную причину

В четверг, 17 января, ГПУ проводит обыски в офисе и по месту жительства у адвоката руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского Андрея Доманского.

Об этом он написал в Facebook.

"Пока я в Херсоне ознакамливаюсь с материалами дела и жду судебного процесса о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского, Генеральная прокуратура решила провести обыск у меня дома и в офисе, а также у моего помощника", - написал Доманский.

По словам Доманского, обыски могут быть связаны с тем, что в четверг, 17 января, суд будет рассматривать продление срока содержания под стражей Кирилла Вышинского.

При этом, как передает "Украинская правда", пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что обыски проходят в деле 2013 года.

"Производство по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности по заниженной цене. Обыски продолжаются по трем адресам. По завершении будет информация. Обыски санкционированы судом", - сказала она.

Как сообщал "Апостроф", утром 15 мая СБУ пришла с обысками в офис "РИА Новости Украина". Позже стало известно, что правоохранители задержали журналиста ресурса Кирилла Вышинского.

Кроме того, 15 мая сотрудники СБУ начали обыскивать также столичный офис российского пропагандистского телеканала "Russia Today". Главред телеканала Маргарита Симоньян назвала это "местью за Крымский мост", а спикер Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал действия СБУ как "абсолютно вопиющие и возмутительные".