И такое на всех автовокзалах: в сети показали печальное зимнее видео с оккупированного Донбасса

На территории оккупированного Донбасса пассажиры вынуждены сами вытягивать застрявшие автобусы из снега.

Соответствующее видео опубликовано на Twitter странице блогера Necro Mancer.

Как отмечается, снято видео было в городе Чистяково (Торез).

"Торезский автовокзал. Машины и автобусы с большим трудом проезжают. Пассажиры выталкивают автобус", – говорится в подписи к видео.

Оригинал видео был опубликован в социальной сети "Вконтакте" на странице "Инцидент Донецк". В комментариях местные жители пишут, что такие ситуация повторяются на всех автовокзалах города: "Так по всему городу", "Донецк. Мотель такая же фигня", "Вы Червоногвардейскую автостанцию не видели".

"#Торез'ский автовокзал. Машины и автобусы с большим трудом проезжают. Пассажиры выталкивают автобус":

- так по всему городу;

- Донецк. Мотель такая же фигня;

- вы Червоногвардейскую автостанцию не видели!https://t.co/0lhpCPoFOE pic.twitter.com/y3tWAWE2bj — Necro Mancer (@666_mancer) 17 января 2019 г.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Донбасса от неубранного снега продолжают проваливаться крыши.