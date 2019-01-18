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И такое на всех автовокзалах: в сети показали печальное зимнее видео с оккупированного Донбасса

пятница, 18 января 2019, 09:29

На территории оккупированного Донбасса пассажиры вынуждены сами вытягивать застрявшие автобусы из снега.

Соответствующее видео опубликовано на Twitter странице блогера Necro Mancer.

Как отмечается, снято видео было в городе Чистяково (Торез).

"Торезский автовокзал. Машины и автобусы с большим трудом проезжают. Пассажиры выталкивают автобус", – говорится в подписи к видео.

Оригинал видео был опубликован в социальной сети "Вконтакте" на странице "Инцидент Донецк". В комментариях местные жители пишут, что такие ситуация повторяются на всех автовокзалах города: "Так по всему городу", "Донецк. Мотель такая же фигня", "Вы Червоногвардейскую автостанцию не видели".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Донбасса от неубранного снега продолжают проваливаться крыши.

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