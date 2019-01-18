И такое на всех автовокзалах: в сети показали печальное зимнее видео с оккупированного Донбасса

На территории оккупированного Донбасса пассажиры вынуждены сами вытягивать застрявшие автобусы из снега.
Соответствующее видео опубликовано на Twitter странице блогера Necro Mancer.
Как отмечается, снято видео было в городе Чистяково (Торез).
"Торезский автовокзал. Машины и автобусы с большим трудом проезжают. Пассажиры выталкивают автобус", – говорится в подписи к видео.
Оригинал видео был опубликован в социальной сети "Вконтакте" на странице "Инцидент Донецк". В комментариях местные жители пишут, что такие ситуация повторяются на всех автовокзалах города: "Так по всему городу", "Донецк. Мотель такая же фигня", "Вы Червоногвардейскую автостанцию не видели".
"#Торез'ский автовокзал. Машины и автобусы с большим трудом проезжают. Пассажиры выталкивают автобус":— Necro Mancer (@666_mancer) 17 января 2019 г.
- так по всему городу;
- Донецк. Мотель такая же фигня;
- вы Червоногвардейскую автостанцию не видели!https://t.co/0lhpCPoFOE pic.twitter.com/y3tWAWE2bj
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Донбасса от неубранного снега продолжают проваливаться крыши.