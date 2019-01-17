На оккупированном Донбассе продолжается зимний "крышепад": фото нескольких ЧП

На оккупированной территории Донбасса от неубранного снега продолжают проваливаться крыши.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

В частности, только в одной Макеевке за 16 января, в Советском районе обрушилось около четверти крыши дома, а также рухнула крыша рынка.

В сети также сообщают, что в тот же день, в Чистяково (Торезе) возле остановки шахты "Прогресс" рухнула крыша в жилом доме.

О пострадавших в результате этих инцидентов не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали видео последствий серьезного ЧП в оккупированной Макеевке: 11 января от обильного снега рухнула крыша городского рынка. Тогда в результате аварии пострадало несколько человек.