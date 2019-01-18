​Минус пять: в сети опубликовали фото "грузов 200" у боевиков на Донбассе

В сети показали фото ликвидированных и "самоликвидированных" пятерых боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Об этом сообщает Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook, публикуя соответствующие снимки.

Как сообщает офицер ВСУ, 15 декабря украинские бойцы ликвидировали боевика Евгения Куркина из Иркутска (РФ) по кличке "Хант".

2 января в следствии пневмонии умер боец НВФ Роман Багликов из Донецка, который "воевал" с 2014 года. А 3 января самоликвидировался (отравился неизвестным веществом) участник незаконного вооруженного формирования Дмитрий Томенко ("Томас") из Докучаевска.

Также сообщается о самоликвидировавшемся 7 января боевике Александре Балакине, который, как сообщается совершил суицид (повесился).

7 января был ликвидирован еще один террорист из Северодонецка Сергей по кличке "Сеня".

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото с ликвидированным на Донбассе боевиком, фигурантом "Миротворца" Вячеславом Чучиным.