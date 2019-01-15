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​В сети показали фото "груза 200" из Горловки

вторник, 15 января 2019, 03:34

В сети появились фото с ликвидированным на Донбассе боевиком, фигурантом "Миротворца" Вячеславом Чучиным.

Об этом написал блогер Necro Mancer в Twitter.

"Чучин Вячеслав Владимирович (Горловка, 02/10/64) стал груз200 30/09/17 (небоевой?)", - говорится в сообщении.

На сайте "Миротворец" значится как боевик незаконного военного формирования (НВФ).
Чучин проходил по документам учёта личного состава 3-й ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) ДНР за октябрь 2014.
Боевик служил командиром отделения гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиону (1 ГСАДн ВОД ГСАДн), в\зв: сержант. ВУС: 837182.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе понесли очередные небоевые потери: погибло двое членов незаконных вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что боевики в течение 3 января трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск на Донбассе, и понесли при этом потери.

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