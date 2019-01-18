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Под Киевом бус вылетел с трассы и перевернулся: опубликованы фото

пятница, 18 января 2019, 16:25

В пятницу, 18 января, на трассе недалеко от Киева произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса.

Соответствующие фото опубликовал очевидец аварии в Telegram канале "DTP Kiev info"

Инцидент произошел на дороге из села Новые Петровцы Вышгородского района в Киев. Автомобиль вылетел с трассы и перевернулся.

Как отмечается, водитель микроавтобуса после аварии остался жив. По словам свидетеля, водитель возможно пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Машина, как можно увидеть на фото, серьезно пострадала.

На место происшествия выехала полиция.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве утром 14 января произошло ДТП у станции метро "Сырец" – водитель Renault Megane вылетел с дороги и врезался в столб и насыпь.

Фотовзгляд

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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