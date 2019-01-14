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Появились новые подробности странного ДТП в Киеве: фото и видео

понедельник, 14 января 2019, 14:55

В Киеве утром 14 января произошло ДТП у станции метро "Сырец" – водитель Renault Megane вылетел с дороги и врезался в столб и насыпь.

Об этом сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

Отмечается, что точной информации о пострадавших в результате аварии пока нет.

По словам очевидцев, обстоятельства аварии остаются неясными, поскольку непонятно, как водителю удалось совершить подобный "заезд", оставив на столбе отметину на высоте нескольких метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом пьяный водитель с "раздвоением личности" устроил двойное ДТП.

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