​Под Винницей родители замучили до смерти годовалого ребенка

В Винницкой области от болевого шока умер 12 месячный ребенок, на теле которого врачи зафиксировали многочисленные повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители задержали "отцов" младенца, однако те отказались сотрудничать со следствием и ничего не говорят.

Как отмечается, у малыша были многочисленные телесные повреждения. Ребенок пролежал без помощи несколько дней.

"По предварительным выводам врачей, 12-месячный мальчик погиб от болевого шока из-за многочисленных телесных повреждений. Ребенок пролежал в доме несколько дней без всякой медицинской помощи. Полицейские в тот же день задержали мать ребенка и отчима, которого нашли в другом районе области", - говорится в сообщении.

25-летняя мать и ее 41-летний сожитель взяты под стражу. Обоим объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.135 УК Украины (оставление ребенка в опасности, что привело к его смерти). Родителям грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 12 января на Прикарпатье мужчина убил пятимесячную падчерицу за то, что она плакала.