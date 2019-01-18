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В Одессе задержали агента Путина, который готовил теракт: опубликовано видео

пятница, 18 января 2019, 14:55

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе пособника агентурной сети антиукраинского центра подконтрольного администрации президента РФ и российским спецслужбам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

По данным спецслужбы, мужчина систематически ездил в оккупированный Крым и Приднестровье, где встречается с братом, бывшим активистом "Куликова поля" и действительным координатором пророссийского "подполья" Одесской области, объявленным в розыск.

"Во время этих вояжей одессит сначала получал простые поручения, как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание "ботов" и другие мелкие задачи", - говорится в сообщении.

"Между прочим его знакомили с другими резидентами и кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к "подвигу". И вот, когда за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды, стало не до шуток", - добавили в СБУ.

Отмечается, что после отказа выполнить преступное задание он вернулся в Украину, где активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", появились подробности задержания выдворенной из России скандальной сторонницы Кремля из Львова Елены Бойко.

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