СБУ показала фото и видео с пропагандисткой Путина, выдворенной из России

Появились подробности задержания выдворенной из России скандальной сторонницы Кремля из Львова Елены Бойко.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Начиная с 2014 года, агитаторша распространяла в Интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывая к нарушению территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в августе 2015 года, выехав на территорию временно оккупированного Донбасса, а позже – в Россию, она в СМИ постоянно призывала к изменению границ территории или государственного устройства Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", Елена Бойко была выдворена из России за нарушение режима пребывания в стране. В 2018 году Преображенский суд Москвы принял решение о ее депортации.