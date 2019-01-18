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В селе на Донбассе нашли мертвыми украинских военных

пятница, 18 января 2019, 14:28

В Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военных Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные полиции.

Отмечается, что тела были найдены в доме в селе Калинове Покровского района Донецкой области. Погибшие служили в военной части, которая дислоцируется в указанном селе.

Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго убитого множественные ушибы головы. На месте преступления найден пистолет "Макарова".

Обстоятельства убийства устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт.

Полиция начала расследование по статье 115 – умышленное убийство.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе боевики убили одного военного ВСУ и ранили еще двоих.

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