В селе на Донбассе нашли мертвыми украинских военных

В Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военных Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные полиции.
Отмечается, что тела были найдены в доме в селе Калинове Покровского района Донецкой области. Погибшие служили в военной части, которая дислоцируется в указанном селе.
Один из них, майор, найден с огнестрельным ранением в голову. У второго убитого множественные ушибы головы. На месте преступления найден пистолет "Макарова".
Обстоятельства убийства устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт.
Полиция начала расследование по статье 115 – умышленное убийство.
Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе боевики убили одного военного ВСУ и ранили еще двоих.