РУС. | УКР.

суббота, 19 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 января

18:17
Извини, не уберег: в сети рассказали две трогательные истории погибших "киборгов"
18:05
Где смотреть онлайн мужской масс-старт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций
17:50
Развод Ани Лорак: стала известна дата следующего слушания
17:46
Под Львовом в отеле произошло массовое отравление: первые подробности
17:19
Мощный взрыв в Мексике: новые данные о жертвах, фото и видео
17:00
Украинские биатлонистки провалили эстафету в Рупольдинге
16:56
Под Киевом произошло масштабное ЧП с товарным поездом
16:53
Появились подробности убийства школьницы под Одессой
16:50
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женской эстафеты в Рупольдинге
16:20
В Украине указали на важный момент с контрактом на поставки газа между Украиной и Россией
16:17
Глава ХОГА Светличная поддержала Авакова в вопросе законности организации выборов
16:17
На скандальную российскую певицу подали в суд за коммунальные долги
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Извини, не уберег: в сети рассказали две трогательные истории погибших "киборгов"

суббота, 19 января 2019, 18:17

В сети рассказали о двух погибших киборгах, которые отдали свои жизни в боях за ДАП.

Об этом говорится на странице фонда в Facеbook.

Истории погибших Сергея Андреева и Святославе Горбенко удалось узнать от супруги еще одного погибшего воина – Анны Гарус, вдовы погибшего Андрея Широкова с позывным Семьянин.

Веселым и отчаянно-храбрым человеком, с которым еще в "Десне" подружился Семьянин, был Каспер - Сергей Андреев.

"Он активно осваивал различные виды оружия и проходил обучение. Оказалось, что они оба из Днепра и почти одинаковые по возрасту. Когда в сентябре они встретились во второй раз, это были уже Пески", - рассказала она.

По ее словам, Каспер погиб в аэропорту на глазах у Семьянина. "Началась атака. Он вынырнул откуда-то, крикнул: "Сейчас, отстреляют рожок и вернусь!". Пулеметная очередь прошила его броник. Он упал... Андрей корил себя, что не остановил тогда Каспера. За 10 дней он вернулся домой, на погребальном венке он попросил написать: "Моему собрату. Извини, что не уберег...", - добавила Гарус.

А с 19-летним Скельдом, Святославом Горбенко, Семьянин тоже познакомился на полигоне.

"Знаешь, я люблю женщин ... - рассказывал Семьянин жене. - Но Скельд был настолько красивым и светлым, что на него хотелось смотреть! Он был эталоном нашей украинской красоты. Козак. Высокий, атлетичный. С красивыми чертами лица и умным взглядом... Когда в Десне мы бегали по 5 км, многие возвращались на базу и падали отдыхать. А Святослав бежал со второй группой еще 5 км. Он был для всех примером!". Скельд погиб от прямого попадания танка в укрытие.

Напомним, бои за ДАП продолжались с сентября 2014 до января 2015 242 дня.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети вспоминали погибших в боях за ДАП, публикуя фото и видео.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Новая попытка Украины форсировать Керченский пролив: как заставить Россию отступить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: