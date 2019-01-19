Извини, не уберег: в сети рассказали две трогательные истории погибших "киборгов"

В сети рассказали о двух погибших киборгах, которые отдали свои жизни в боях за ДАП.

Об этом говорится на странице фонда в Facеbook.

Истории погибших Сергея Андреева и Святославе Горбенко удалось узнать от супруги еще одного погибшего воина – Анны Гарус, вдовы погибшего Андрея Широкова с позывным Семьянин.

Веселым и отчаянно-храбрым человеком, с которым еще в "Десне" подружился Семьянин, был Каспер - Сергей Андреев.

"Он активно осваивал различные виды оружия и проходил обучение. Оказалось, что они оба из Днепра и почти одинаковые по возрасту. Когда в сентябре они встретились во второй раз, это были уже Пески", - рассказала она.

По ее словам, Каспер погиб в аэропорту на глазах у Семьянина. "Началась атака. Он вынырнул откуда-то, крикнул: "Сейчас, отстреляют рожок и вернусь!". Пулеметная очередь прошила его броник. Он упал... Андрей корил себя, что не остановил тогда Каспера. За 10 дней он вернулся домой, на погребальном венке он попросил написать: "Моему собрату. Извини, что не уберег...", - добавила Гарус.

А с 19-летним Скельдом, Святославом Горбенко, Семьянин тоже познакомился на полигоне.

"Знаешь, я люблю женщин ... - рассказывал Семьянин жене. - Но Скельд был настолько красивым и светлым, что на него хотелось смотреть! Он был эталоном нашей украинской красоты. Козак. Высокий, атлетичный. С красивыми чертами лица и умным взглядом... Когда в Десне мы бегали по 5 км, многие возвращались на базу и падали отдыхать. А Святослав бежал со второй группой еще 5 км. Он был для всех примером!". Скельд погиб от прямого попадания танка в укрытие.

Напомним, бои за ДАП продолжались с сентября 2014 до января 2015 242 дня.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети вспоминали погибших в боях за ДАП, публикуя фото и видео.