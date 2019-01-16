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День памяти "киборгов": в сети вспоминают погибших в боях за ДАП, публикуя фото и видео

среда, 16 января 2019, 13:23

16 января в Украине День памяти "киборгов" - военнослужащих и добровольцев, которые защищали Донецкий аэропорт (ДАП).

Их память чтят пользователи в сети, публикуя фото и видео.

Оборона ДАП продолжалась с 26 мая 2014 года по 21 января 2015 года.

"Подвиг защитников Донецкого аэропорта стал символом мужества и стойкости духа украинской армии. 242 дня жутких и трагических событий... Помним. Простить такое невозможно", - написал волонтер Дмитрий Чичера и опубликовал фото погибших бойцов.

"Сегодня, 16 января, вся Украина чтит память павших Героев, погибших, защищая Донецкий аэропорт. За свою несокрушимость, смелость и впечатляющую силу духа защитников Донбасса назвали "киборгами", - заявил глава Волынской облгосадминистарции Александра Савченко, разместив видео.

Также почтили память погибших и организации "Вернись живым", "Правый сектор".

Как сообщал "Апостроф", погибший на Донбассе боец Вооруженных сил Украины Алексей Болдырев во время своего участия в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах снял уникальную видеохронику.

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