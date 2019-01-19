На украинской АЭС произошло ЧП

На Ровенской атомной электростанции произошло отключение от сети энергоблока №3.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия НАЭК Энергоатом.

"18 января 2019 года в 23:54 энергоблок №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) отключен от энергосети. Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровенской АЭС до 37%. Работает комиссия", - говорится в сообщении.

В предприятии заверили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние АЭС в пределах действующих норм. Блок №1 находится в плановом капитальном ремонте, блоки №№2,4 работают с полной нагрузкой.

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