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​Огненное ЧП со взрывом на химзаводе в России: появились новые видео и данные о пострадавших

среда, 16 января 2019, 12:17

Появились видео взрыва на химзаводе "Полипласт" в Ленинградской области, в котором пострадали четыре человека.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя видео.

Пожар произошёл на площади в 59 м². Его уже удалось локализовать

В домах в радиусе километра выбило стёкла, посыпалась штукатурка

Как рассказали @Lshort в региональном МЧС, у троих пострадавших осколочные ранения.

По уточнённой информации, на предприятии "Полипласт Северо-Запад" произошёл взрыв бочки с горюче-смазочными материалами.

Одновременно, источник в правоохранительных органах сообщил изданию 78.ru о четырех пострадавших при взрыве.

В данный момент идет разбор завалов, двухэтажное производственное здание полностью разрушено.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в российском городе Шахты произошел взрыв в многоэтажном жилом дома, в сети опубликовали фото с высоты.

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