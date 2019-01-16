​Огненное ЧП со взрывом на химзаводе в России: появились новые видео и данные о пострадавших

Появились видео взрыва на химзаводе "Полипласт" в Ленинградской области, в котором пострадали четыре человека.
Об этом сообщают российские СМИ, публикуя видео.
Пожар произошёл на площади в 59 м². Его уже удалось локализовать
В домах в радиусе километра выбило стёкла, посыпалась штукатурка
Как рассказали @Lshort в региональном МЧС, у троих пострадавших осколочные ранения.
По уточнённой информации, на предприятии "Полипласт Северо-Запад" произошёл взрыв бочки с горюче-смазочными материалами.
Одновременно, источник в правоохранительных органах сообщил изданию 78.ru о четырех пострадавших при взрыве.
В данный момент идет разбор завалов, двухэтажное производственное здание полностью разрушено.
Как сообщал "Апостроф", 14 января в российском городе Шахты произошел взрыв в многоэтажном жилом дома, в сети опубликовали фото с высоты.