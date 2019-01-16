​Огненное ЧП со взрывом на химзаводе в России: появились новые видео и данные о пострадавших

Появились видео взрыва на химзаводе "Полипласт" в Ленинградской области, в котором пострадали четыре человека.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя видео.

Пожар произошёл на площади в 59 м². Его уже удалось локализовать

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Как рассказали @Lshort в региональном МЧС, у троих пострадавших осколочные ранения.

По уточнённой информации, на предприятии "Полипласт Северо-Запад" произошёл взрыв бочки с горюче-смазочными материалами.

Одновременно, источник в правоохранительных органах сообщил изданию 78.ru о четырех пострадавших при взрыве.

В данный момент идет разбор завалов, двухэтажное производственное здание полностью разрушено.