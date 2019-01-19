Под Одессой поймали убийцу, устроившего кровавую расправу над школьницей: фото и видео

Под Одессой произошло жестокое убийство 13-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессой области.

"От рук 44-летнего жителя Лиманского района погибла 13-летняя девочка. Злоумышленника задержали. Событие произошло в одном из сел района. Погибшая - местная жительница. По предварительным выводам медиков, ее смерть наступила в результате ножевых ранений шеи", - говорится в сообщении.

На данный момент преступника задержали. Сейчас задержанный, который порезал себе руки, госпитализирован и находится под конвоем. Преступнику грозит от 10 до 15 лет вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР. Убийство произошло в Иловайске. Так, террорист ДНР убил трехлетнюю девочку - дочь своей любовницы.