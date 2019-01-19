Стрельбу в Херсоне устроил скандальный сепаратист: волонтеры сделали важное заявление

Стрельбу в Херсоне устроил сепаратист Кирилл Стремоусов.

Об этом сообщают в группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facеbook.

"Херсон без Кати Гандзюк. Мы неоднократно предупреждали о том, что после смерти Кати Гандзюк в Херсоне поднимут головы сепаратисты. Мы говорили, что без таких людей, как Катя Гандзюк, есть большая угроза потерять регионы. Мы были правы", - говорится в сообщении.

Также волонтеры заявили, что сепаратист Кирилл Стремоусов открыл стрельбу по журналистам во время пресс-конференции в Херсоне.

"Стремоусов - соратник Ильи Кивы, а значит и министра МВД Арсена Авакова. Стремоусов - представитель "русского мира", который бегал по Херсону с российским флагом и организовывал "русские пробежки". В прошлом году он совершил нападение на конвой СБУ, пытаясь отбить "депутата" оккупационного органа власти в Крыму, участника противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма", члена "Единой России"", - написали в группе.

Также там отметили, что полиция по этому поводу бездействует.

"Полиция не видит, а, скорее, не хочет видеть опасности в действиях Стремоусова и не заводит против него уголовных дел. Даже после того, как люди Стремоусова ворвались в городской совет Херсона и пытались провести там так называемую "сессию", снять мэра и назначить "народного мэра".Сегодня Кирилл Стремоусов открыто стрелял по людям и полиция опять ничего не видит. Ничего не может сделать также СБУ. Потому что сепаратистов Авакова трогать нельзя", - говорится в сообщении.

Кроме этого в группе написали, что никто не предоставляет местным новостям большое значение и потому, когда Стремоусов заведет в Херсон "зеленых человечков" будет уже слишком поздно.

Как сообщал "Апостроф", 5 апреля в Херсоне на сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) напала группа лиц.