В Херсоне произошла стрельба с участием активистов и полиции, ранена журналистка: фото и видео

В пятницу, 18 января, во время пресс-конференции в горсовете Херсона произошла стрельба.

Об этом сообщает издание "ХерсонDaily".

В этот день в 11:00 в малом зале горсовета Херсона одесские активисты обещали провести пресс-конференцию "по поводу незаконных действий руководства и работников Укртрансбезопасности и управления транспорта и связи Херсона". Однако ее сорвало сообщение о минировании. И хотя проверка здания заняла немного времени, гости разошлись.

Тем временем активист Руслан Захаров написал: "Напали на полицию, одесситы задули баллоном, стреляют прямо сейчас по людям в Новом дне (херсонский пресс-клуб - ред.)".

По данным журналиста "ХерсонDaily", в результате стрельбы, окна здания были разбиты, видны пулевые отверстия.

"Сейчас на месте происшествия все еще продолжаются следственные действия, и, судя по всему, этот процесс продлится еще долго. Стрельба и крики переполошили обитателей соседних домов и сотрудников окрестных офисов. Многие из них вышли на улицу и наблюдают за действиями полиции", - говорится в сообщении.

Вследствие происходящего пострадала журналистка и ведущая пресс-клуба "Новый день" Елена Ничупуренко. Кто-то прыскал из баллончика и попал ей в глаза, она получила ожог.

"Я получила ожог. "Скорая" была, оказывала помощь тем, кто в этом нуждался", - рассказала Елена.

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