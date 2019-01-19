Заставляли врать: стало известно, как боевика из Беларуси пытались сделать "героиней ДНР"

Боевик так называемой ДНР из Беларуси Наталья Красовская о рассказала, как ее пытались сделать "героиней ДНР".

Об этом сообщает Наша Нива.

"Это были волшебные вещества и сто-пятьсот дублей. Нам давали успокоительные таблетки, какую-то наркоту. Просили раздавать бойцам, чтобы не шугались снарядов. От них ходишь спокойным, как удав. Тогда меня и встретили Стешин и Коц. Мне просто сказали: говори на камеру, что здесь много иностранных граждан, много белорусов, достань паспорт. Отказаться от этого "интервью" было просто нельзя. Ну а что делать? Попробуй вякни, то тебе скажут - ты что, за Украину? Подыхать не хотелось", - рассказала она.

Вероятно, с Красовской хотели слепить героиню для российской пропаганды: мол, воевала "против фашистов", женщина, к тому же из "братской Беларуси". Именно этим стремлением можно объяснить многочисленные видеоинтервью с ней и то, что Наталью привлекли на митинг в Москву осенью 2014-го. Снайпер Солнышко была наиболее популярным в СМИ персонажем из всех белорусов-боевиков ЛДНР. Но что-то пошло не так и о ней забыли.

Как сообщал "Апостроф", бизнесмен рассказал о жестоких пытках в плену у боевиков ДНР.