​Бегут от мнимой угрозы: журналист показал пропаганду боевиков ЛДНР в действии, видео

В сети появилось видео, на котором жители оккупированного Донбасса массово едут на подконтрольную украинским властям территорию, несмотря на пропаганду боевиков о насилии и фашистах.

Об этом написал журналист Денис Казанский в Twitter.

"Очередь на луганском автовокзале к автобусу на Станицу-Луганскую. Люди добровольно едут на территорию, подконтрольную якобы карателям и фашистам. Разумеется, этого бы никогда не было, если бы в Украине их в самом деле подстерегала опасность. ЛДНР построены на лжи о мнимой угрозе", - говорится в сообщении.

Очередь на луганском автовокзале к автобусу на Станицу-Луганскую. Люди добровольно едут на территорию, подконтрольную якобы карателям и фашистам. Разумеется, этого бы никогда не было, если бы в Украине их в самом деле подстерегала опасность. ЛДНР построены на лжи о мнимой угрозе pic.twitter.com/Px8wun1ZIN 20 января 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее оккупанты запустили новую пропаганду на Донбасс. Они пообещали местному населению, что уже вскоре гражданам ЛДНР начнут выдавать паспорта РФ.