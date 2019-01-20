В Киеве гонщик устроил массовое ДТП на мосту: опубликованы фото и видео

В субботу, 19 января, в Киеве, на Южном мосту столкнулись четыре автомобиля - Volkswagen Jetta, темный универсал BMW, Toyota Camry и белый седан BMW.

Об этом сообщает Информатор.

Как передает издание, Jetta двигалась по Южному мосту в сторону Выдубичей со скоростью более 100 километров в час. Перед ним ехал темный BMW. Volkswagen не успел затормозить и влетел в универсал, от чего BMW унесло на несколько десятков метров вперед.

Удар был такой силы, что Jetta развернуло и она врезалась в Toyota Camry, которая в последствии оказалась в отбойнике. Сзади в Volkswagen въехал белый седан BMW.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве водитель заснул и вылетел на тротуар.