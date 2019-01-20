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​Позывной Бебеха: в сети рассказали трогательную историю ветерана АТО

воскресенье, 20 января 2019, 14:11

В сети рассказали впечатляющую историю о бойце АТО Вадиме Лелешко с позывным "Бебеха", который в 20 лет ушел на войну с российскими оккупантами, получил боевое ранение и остался инвалидом.

Об этом написал Андрей Горчинский в Facebook.

"Есть у меня друзяка Вадим Лемешко, позывной "Бебеха". Балагур, весельчак, затейник. Служил в 12 БтРО, на должности пулемётчика. Я персонально служил с малым семь месяцев. Жили одно время, даже в одном кубрике.

После "срочной", малый всего год провёл на гражданке. А в 14-м, снова одел берцы и форму и пошёл воевать по настоящему. На начало войны ему только исполнилось 20-ть годочков....", - говорится в сообщении.

Далее рассказывается, что боец получил серьезное ранение головы, вследствие чего у него отсутствует часть мозга и кусок черепной коробки(пластина), а также парализована правая половина тела. Вадим заново учится читать, писать (левой рукой), и говорить.

Также сообщается, что боец не пал духом, он продолжает бороться: занимается творчеством, рисует, лепит из глины.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ с позывным "Чигирин".

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