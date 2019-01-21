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Боец ООС умер, вернувшись с Донбасса домой: в сети рассказали его историю

понедельник, 21 января 2019, 09:15
Фото: соцсети

Стало известно о смерти украинского военнослужащего, недавно вернувшегося из зоны военного конфликта на Донбассе.

Об этом сообщают в Facebook.

"Сокол улетел на небо..... Китаец....не выдержало сердце....4 года с первых дней на фронте....только пришел домой...Дома ждали жена и два маленьких сына 4 и 6 лет....." – написала Елена Вовк.

По словам Ольги Гайсумовой, он был настоящим патриотом.

"Сергей очень любил свою семью: жену, детей, родителей. Очень любил Украину. Истинный патриот. Любовь к Украине была в его сердце, душе и сознании. Встал на защиту с первых дней. Очень сокрушался тем, что пока защищает страну от внешнего врага, внутренний враг раздирает ее: уничтожает патриотов, посягает на активистов..." – рассказала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти 42-летнего ветерана АТО Остапа Вергуна с позывным "Мид".

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