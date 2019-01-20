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Позывной Мид: стало известно о смерти ветерана АТО

воскресенье, 20 января 2019, 23:16

Стало известно о смерти 42-летнего ветерана АТО Остапа Вергуна с позывным "Мид".

Об этом сообщают в группе "4-я рота "Сич" полка "Киев" в Facebook.

"Вчера на 42 году жизни перестало биться сердце бойца батальона "Сич" Остапа "Мид" Вергуна. Похороны состоятся 19.01 в 12:00 в селе Бартатов Львовской области. Вечная память...", - говорится в сообщении. Также опубликовано украинского фото бойца.

Как сообщал "Апостроф", под Винницей похоронили бойца АТО Леонида Мищука, который скончался, по словам родных, из-за врачебной ошибки. А ранее под Никополем похоронили героя АТО, который погиб в ДТП. Также стало известно о смерти из-за тяжелой болезни участника АТО Владимира Морозова.

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