Псевдоволонтер и боевик: в сети показали пополнение "бригады 200" ЛДНР

На Донбассе скончалась псевдоволонтер, которая сперва помогала украинской армии, однако затем перешла на сторону боевиков.

Об этом в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В 2014 году Смирнова Инна из Северодонецка резко стала волонтером и начала помогать подразделениям ВСУ, ездила на позиции, блок - посты с группой других людей. Имела связь с одним из воинов АТО. Предположительно после выполнения своей миссии написала пост "как я развела ukrопов" и убежала к своему любимому в оккупированный Крым, который был одним из бойцов российского подразделения "Призрак", - написал он.

По его словам, с оккупированного полуострова женщина продолжала писать "гадости и дискредитировать военнослужащих ВСУ".

"В 2016 году (случайная встреча кто не знает) появилась в Северодонецке так как и новый проукраинский аккаунт в ВК. Но на старое место жительства где ее ждали органы не вернулась и про нее забыли или забили. По новому аккаунту ВК она была ярой "патриоткой" Украины и предположительно и жила в Северодонецке ничего не опасаясь. 19.01.2019 умерла, причины неизвестны", - добавил он.

Также, по словам Штефана, стало известно, что 10 декабря на Донбассе погиб боевик Сабанчеев Евгений из города Брянка, с позывным "Арбат".

"Участник захвата СБУ г. Луганск, принимал участие в штурме г. Дебальцево", - добавил военный.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото боевика ДНР, задержанного на Донбассе.