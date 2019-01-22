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Насиловали женщин: опубликованы фото боевика ДНР, задержанного на Донбассе

вторник, 22 января 2019, 05:24

На контрольно-пропускном пункте "Марьинка" сотрудники полиции и контрразведчики оперативной группы СБУ в Днепропетровской области задержали 19-летнего боевика так называемой "Молодой гвардии ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Отмечается что парень ехал к своим родителям в городе Угледар и сейчас находится в Марьинском отделении полиции, где с ним работают следователи.

По данным правоохранителей, в марте 2015 года он вступил в ряды террористов.

"Ему позвонил работник полиции "ДНР" и предложил пополнить ряды новобранцев, которые должны нести службу на блокпостах. Парень согласился. Его сразу отправили на блокпост "Горыныч", который расположен между Горловкой и Донецком", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в его обязанности входила проверка лиц, осуществление контрольно-пропускного режима, проверка документов.

"По словам правонарушителя стало известно, что он вместе с другими наемниками вымогали деньги у проезжающих граждан. "Отжатые" суммы достигали от 100 до 2500 тыс. рублей", - рассказали в полиции.

Отмечается, что кроме того, вооруженные террористы иногда принуждали женщин к половым отношениям, для того чтобы проехать блокпост.

"Все эти противозаконные действия они совершали из-за нехватки денег", - добавили правоохранители.

Также в полиции добавили, что, по словам задержанного, он выходил на дежурство около 2 раз в неделю и при этом он до сих пор учится в местном училище.

Сообщается, что в отношении парня открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото ликвидированных и "самоликвидированных" пятерых боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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