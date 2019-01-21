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Творится что-то жуткое: у Керченского пролива произошло огненное ЧП

понедельник, 21 января 2019, 18:10

У входа в Керченский пролив в нейтральных водах загорелись два судна.

Об этом пишет Керчь.ФМ, ссылаясь на информации очевидцев.

Отмечается, что к месту ЧП южнее мыса Опук прибыли несколько судов, стоящих на рейде.

По информации вахтенного матроса одного из судов, на рейде стояли два судна и переваливали груз. Одно из них, предположительно, "Маэстро" - газовоз. На одном судне произошел взрыв, из-за этого загорелось рядом пришвартованное судно. Сейчас горят оба судна. Людей спасают, кто может.

"Там творится что-то жуткое", - сказал матрос.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вспыхнул пожар в популярном ТЦ.

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