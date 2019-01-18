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В Киеве вспыхнул пожар в популярном ТЦ: подробности и фото

пятница, 18 января 2019, 11:46
Фото: Информатор

Ночью пятницы, 18 января, в центре Киева загорелось двухэтажное здание на территории ТРЦ Gulliver.

Об этом сообщает Информатор.

Дым оказался настолько сильным, что окутал сразу несколько кварталов вокруг.

Строение, в котором произошло ЧП, давно не использовалось. Эпицентр возгорания находился на втором этаже, в комнате размером 5х5. Оттуда пламя частично распространилось на крышу. Около 01:15 спасатели ликвидировали последствия пожара.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Не исключается, что устроить пожар могли бездомные. Полицейские обошли территорию вокруг, но ничего подозрительного не обнаружили. Точные причины возгорания установит пожарная инспекция.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове случился пожар в шестиэтажном торговом центре "Дом торговли центральный".

Также в российском городе Кемерово в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" случился пожар, который по подтвержденным данным унес жизни 64 человек.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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