Убийство Гандзюк: стало известно о решении СБУ по организатору

Служба безопасности Украины объявила в розыск Алексея Левина, которого подозревают в организации убийства советника городского головы Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Как отмечается, Левину предъявили подозрения в организации заказного убийства, совершенного группой лиц с особой жестокостью, из корыстных побуждений. Также указано, что есть разрешение суда на его задержание.

Когда именно Левина объявили в розыск не уточняется. Однако отмечается, что подозреваемый исчез из поля зрения правоохранителей 19 августа 2018.

Напомним, как сообщал "Апостроф", генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства общественной активистки и советника мэра Херсона Катерины Гандзюк.