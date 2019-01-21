В Николаеве таксисты едва не устроили жестокий самосуд угонщику: видео

В Николаеве патрульным пришлось охранять от таксистов угонщика авто, который вызвав такси проломил череп водителю, выбросил его на улицу и украл автомобиль.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что к поиску преступника подключились около 150 машин и его принялись вычислять по городу местные таксисты. Именно один из них заметил украденный автомобиль и сообщил по рации коллегам и патрульным о начале преследования.

"Все начали съезжаться, заблокировали ему движение. Съехались около сотни наших туда", - рассказал таксист Андрей Образов.

Тогда злоумышленник съехал с дороги и начал убегать полями, где напрочь разбил автомобиль Sens.

"Носился по полю, оборвал все, что можно – диски, колеса пробиты, двигатель. Состояние – ужас. То есть покатался чудак хорошо", - говорят очевидцы.

В поле грабителя догнали полицейские и начали гнать на дорогу – там таксисты и копы устроили для него ловушку, и вор заскочил просто в середину.

"Не успел затормозить, потому что скорость была большая, и совершил столкновение с нашим авто. После чего выскочил из автомобиля и начал убегать. Догнали его, надели наручники, обеспечили охрану, потому что водители такси настроены были совершить самосуд", - рассказал представитель патрульной полиции Николаева Виталий Душко.

Похитителем оказался 29-летний парень, который уже раскаивается в содеянном. "Когда совершал преступление, находился в состоянии наркотического опьянения - есть результаты освидетельствования. На сегодняшний день он объясняет, что он взял автомобиль покататься", - объясняет пресс-секретарь полиции в Николаевской области Елена Бережная. За такое катание мужчине грозит до восьми лет за решеткой, ведь таксист, которому он разбил голову, лежит в больнице в тяжелом состоянии.

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