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Боевику ДНР устроили "кровавую баню" на Донбассе: фото и видео

вторник, 22 января 2019, 14:54

20 января в оккупированном Новоазовске, Донецкой области, было обнаружено тело убитого боевика.

Соответствующее видео публикует на своей странице блогер Necro Mancer.

Видеозапись была сделана сотрудником так называемого "РО МВД ДНР".

Как отмечается, личность погибшего пока не установлена, однако известно, что он служил в войсках так называемой ДНР, вероятно, в "9 отдельном штурмовом полке морской пехоты".

"Новоазовск, 20/01/19 кто-то выстрелил из обреза в голову члену 1АК РОА, я так понимаю, груз 200 служил в 9 ОШПМП (видео жёсткое, слабонервным не рекомендую)", – пишет Necro Mancer.

Видеозапись можно посмотреть по ссылке, однако, как и писал блогер, к просмотру оно не рекомендуется.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе скончалась псевдоволонтер, которая сперва помогала украинской армии, однако затем перешла на сторону боевиков.

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