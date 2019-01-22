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Обнаружение ключевого фигуранта ДТП в Харькове: журналистка напомнила важные моменты по Зайцевой

вторник, 22 января 2019, 15:13

Недавно обнаруженную нарколога Елену Федирко, которая обследовала обвиняемую в ДТП на улице Сумской в Харькове Елену Зайцеву, необходимо допросить до того, как она снова "исчезнет".

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналистка Татьяна Доцяк.

По ее словам, также важно следить, чтобы никаких "сюрпризов" не было в ходе очередного заседания суда.

"Теперь очень важно допросить Федирко сегодня, и очень важно, чтобы не было никаких сюрпризов в суде. Очень важно, чтобы Зайцевой не стало плохо или что-то подобное. И важно, чтобы заседание состоялось. Ведь потом найти Федирко будет трудно. Именно нарколог Федирко заметила суженные зрачки, шаткую походку и невыполненную позу Ромберга у Зайцевой, о чем указала в соответствующем акте. Защита Зайцевой настаивала, что Федирко все придумала, а полноценного обзора вообще не было. Если Федирко не подтвердит написанное ею в акте, ей светит статья", – отмечает журналистка.

Также Доцяк в своем посте кратко напомнила историю об анализах Зайцевой и обнаруженных в них опиатах.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о нелогичных действиях защиты Зайцевой.

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