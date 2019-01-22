Стало известно о важной "находке" в деле по резонансному ДТП с Зайцевой

Врач-нарколог, которая осматривала фигурантку дела о смертельном ДТП в Харкове на улице Сумской Елену Зайцеву, нашлась.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Татьяна Доцяк.

"Нашлась нарколог Федирко, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП. Сейчас ее доставляют в суд. Искали Федирко полгода", - написала она.

По ее словам, нарколог, "не очень то и пряталась, если бы полиция хотела - запросто нашли бы ее раньше".

В свою очередь в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области заявили, что такой информацией не располагают, передает Vgorode.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о нелогичных действиях защиты Зайцевой.